Главную новогоднюю ёлку Брянска привезут из посёлка Ходаринка

2026, 27 ноября 13:58

Главную новогоднюю ёлку Брянска привезут из посёлка Ходаринка и установят 3 декабря Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Главную новогоднюю ель Брянска специалисты дорожного управления планируют установить 3 декабря. Десятиметровое дерево специалисты администрации Советского района нашли в посёлке Ходаринка около дома на улице Ольховской. Владельцы подарили ёлку городу.

Символ Нового года по традиции установят на специальную площадку, подготовленную в чаше укрытого на зиму фонтана в сквере Карла Маркса. Украсят ёлку около 3000 лампочек и более 400 шаров. В завершение вокруг ёлки поставят ограждение из фигур сказочных персонажей.

Живые ёлки поставят около ДК Медведева, в посёлках Радица-Крыловка и Октябрьский. Искусственные ели появятся у цирка и около Дворца культуры БМЗ, у кинотеатра «Салют», ДК железнодорожников, в сквере «Литий», у магазина «Шипка», на разворотных кольцах у Телецентра, «Аэропарка» и областной ГАИ.