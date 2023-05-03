Брянский хор победил на Международном фестивале

Брянский академический хор победил на Международном фестивале «Звучит Москва». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В столице прошёл XXI Московский международный музыкальный фестиваль «Звучит Москва». На участие в нем заявились 460 коллективов и артистов из 38 регионов России, а также из Беларуси, Казахстана, Китая и Швейцарии.

Брянский городской академический хор был представлен в номинации «Академическое хоровое пение». На сцене Камерного зала Международного Дома музыки состоялось прослушивание. Коллектив стал лучшим в своей номинации и получил звание лауреата I степени.