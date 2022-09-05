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Брянского адвоката наградили за оправдательный приговор

2022, 05 сентября 08:36 Общество
Брянского адвоката наградили за оправдательный приговор
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Адвокат брянской Адвокатской палаты Геннадий Завицкий получил почетный знак.
Награда была ему вручена за то, что он добился оправдательного приговора для клиента.
Церемонию вручения произвел президент Палаты Михаил Михайлов.
Завицкий входит в Палате в комиссию по рассмотрению дисциплинарных производств.

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