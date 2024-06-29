Церемония возложения цветов прошла в Брянске

В Брянске отметили День партизан и подпольщиков. В центре города на площади Партизан прошла торжественная церемония. В ней приняли участие губернатор Александр Богомаз, региональные чиновники, депутаты, представители правоохранительных структур. Также память Героев войны почтили делегации из Луганской и Донецкой народных республик и Белоруссии. Они возложили цветы к мемориалу.

«Страна высоко оценила подвиги наших земляков. Десятки тысяч были отмечены высокими государственными наградами. 193 человека удостоены высокого звания Героя Советского Союза, в том числе 12 партизан. Троим участникам партизанского движения присвоены звания Героя России. 33 стали полными кавалерами ордена Славы. Мы гордимся своим героическим краем! Мы благодарны Поколению Победителей за то, что подарили нам право жить под мирным небом, растить детей и внуков. Мы всегда будем помнить, какой ценой была добыта Великая Победа!» — подчеркнул Александр Богомаз.