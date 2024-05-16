Часть моста через реку Уль разобрали в Севском районе

Часть моста через реку Уль разобрали рабочие в ходе капремонта в Севском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Севском районе идёт капитальный ремонт моста через реку Уль. Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» разобрала часть сооружения. Специалисты разобрали проезжую часть, сняли ограждения и балки. В настоящее время идёт укрепление откосов насыпи и устройству сопряжения моста с насыпью.

По мосту организовано реверсивное движение. Машины едут по одной стороне.

Ремонт сооружения, длиной 65 метров, идёт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».