Четыре новых котельных запустят в Брянской области

В этом году в Брянской области построили и готовят к запуску четыре котельных. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Глава Брянской области отметил, что отопительный сезон стартовал почти на месяц раньше обычного и проходит в штатном режиме.

«В текущем году в Брянской области предприятиями ЖКХ к отопительному сезону успешно подготовлено 1223 котельных, 1122,7 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Заменено 67,5 км тепловых сетей — это 146% от плана. ГУП «Брянскоммунэнерго» подготовлено 413 котельных, 809,9 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, заменено 55,2 км ветхих тепловых сетей — 160% от плана», – рассказал Александр Богомаз.

С 2017 года в регионе заменили 396,4 км тепловых сетей. Модернизации требует ещё порядка 150 км коммуникаций.

Также в этом году более 280 млн рублей из регионального бюджета выделили строительству новых котельных.

«Из регионального бюджета на эти цели выделено более 280 млн рублей. Уже построены котельные в Злынке, Городище Погарского района, Лесном Суражского района, санатории «Снежка» Брянского района, ведется 1 этап реконструкции квартальной котельной по ул. Степной в Брянске. В настоящее время эти объекты находятся в процессе пуско-наладки», – добавил глава региона.

За пять лет в области построили 14 и реконструировали 19 котельных на 884,9 млн рублей.