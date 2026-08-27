Демонстрационный центр адаптивных видов спорта открыли в Брянске

2026, 27 августа 15:10

Демонстрационный центр адаптивных видов спорта открыли в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

26 августа на базе Брянской областной спортивно‑адаптивной школы паралимпийского резерва «Виктория» открылся образовательно‑демонстрационный центр адаптивных видов спорта. В церемонии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатор Брянской области Егор Ковальчук, председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот, вице-председатель Общероссийского общественного движения содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан «Здоровое Отечество» Олег Саитов, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин, депутаты Государственной Думы РФ Александр Богомаз и Николай Щеглов, руководитель Аппарата Паралимпийского комитета России Артём Торопчин, а также тренеры, спортсмены и участники специальной военной операции.

Центр открыл двери для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, для ветеранов СВО и членов их семей. Специалисты помогают выбрать подходящий вид спорта. В программе — велоспорт, лёгкая атлетика, фехтование, фитнес, бокс, дартс, армрестлинг, настольный теннис, силовая подготовка, следж‑хоккей, пулевая стрельба и биатлон, стрельба из лука, кёрлинг, волейбол и другие дисциплины. Попробовать себя в разных видах можно прямо на площадке.