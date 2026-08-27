5198 первоклассников сядут за парты школ в Брянске 1 сентября

2026, 27 августа 14:32

5198 первоклассников сядут за парты школ в Брянске 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В центре образования «Перспектива» накануне состоялось августовское совещание педагогических работников города Брянска. Участие в нём приняли начальник управления образования Брянской городской администрации Альберт Малкин, руководители школ и детских садов.

На конференции обсудили готовности учреждений образования к новому учебному году. 1 сентября за парты сядут 5198 первоклассников.

Большое внимание уделили вопросам безопасности детей. Из городского бюджета на обеспечению комплексной безопасности выделено более 331 миллионов рублей.

«Проведение капитальных ремонтов, оснащенность образовательных организаций, развитие цифровизации, профессиональные творческие педагоги способствуют эффективному построению пространства возможностей в наших образовательных организациях для многогранного развития духовной, творческой и здоровой личности», —подчеркнул Альберт Малкин..

На конференции лучшие педагоги получили государственные, региональные и муниципальные награды.