День открытых дверей филиала медуниверситета имени Сеченова прошёл в Брянске

2026, 02 февраля 16:36
День открытых дверей филиала медуниверситета имени Сеченова прошёл в Брянске на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. 

 

В минувшую пятницу в Центре образования «Перспектива» города Брянска состоялся День открытых дверей филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. В зале собрались будущие абитуриенты вместе с родителями.

О тонкостях поступления, обучения и трудоустройства рассказали проректор по учебной работе вуза Татьяна Литвинова, начальник юридической службы университета Кристина Арсланян и замдиректора департамента здравоохранения региона Коба Кавтеладзе. Они ответили на вопросы абитуриентов. 

Приёмная кампания в вуз стартует 20 июня и продлится до 25 июля. Студентов будут набирать по направлениям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» и «Фармация». Минимальный проходной балл ЕГЭ — 40 баллов. Подать заявления можно через портал «Госуслуги», при личном обращении в приемную комиссию или через почту. Выпускникам колледжей и техникумов поступить по результатам внутренних экзаменов вуза можно только при выборе профильной специальности. 

Дисциплины предпрофессионального блока будут вести преподаватели Сеченовского университета, а гуманитарные предметы — сотрудники филиала с учеными степенями и званиями. Выпускники филиала получат диплом государственного образца.

