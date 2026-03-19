Брянский губернатор встретился с управляющим региональным отделением ПАО Сбербанк

2026, 19 марта 14:45
Брянский губернатор обсудил сотрудничество с управляющим региональным отделением ПАО «Сбербанк». Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях. 

 

Губернатор Брянской области встретился с  управляющим Брянским отделением ПАО «Сбербанк» Игорем Ермолиным. Они обсудили участие банка в экономическом развитии региона.

В минувшем году филиал впервые завоевал второе место во внутреннем конкурсе по финансам. Почти на 83 млрд рублей банк выдал кредиты на поддержку оборонно-промышленного комплекса, промышленности, машиностроения и строительства и сезонных работ брянских сельхозпроизводителей.

«Хочу поблагодарить за поддержку наших предприятий в приграничье. Есть те, кто наиболее сильно пострадал от атак ВСУ, такие, как «Колхозник». Было современное сельскохозяйственное предприятие, но сегодня им просто не дают работать, они постоянно подвергаются ударам. Сейчас банком решается вопрос по заморозке кредитного портфеля», – уточнил Александр Богомаз.

 

