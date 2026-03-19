Рецидивиста за разгром магазина брянский суд отправил в колонию

2026, 19 марта 16:37

Рецидивиста из Комаричей за разгром магазина брянский суд отправил в колонию на два половиной года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. На скамье подсудимых оказался ранее судимый 27-летний житель Комаричей.

Вечером 9 сентября прошлого года в посёлке Комаричи фигурант разбил кирпичом запасную дверь магазина и проник в торговый зал. Он начал громить полки, разбрасывать товар и быть бутылки. Обвиняемый уничтожил и повредил товарно-материальные ценности на более чем 500 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к двум с половиной годам в колонии строгого режима. решение не вступило в законную силу.