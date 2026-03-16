Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

40 пьяных водителей задержали брянские полицейские за четыре дня

2026, 16 марта 13:15
Источник фото

40 пьяных водителей задержали брянские полицейские за четыре дня. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.  

 

С 6 по 9 марта в Брянской области сотрудники ГИБДД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». За четыре дня стражи порядка задержали на дороге 40 водителей с признаками опьянения.

Правоохранители составили 21 протокол за управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения,  а 16 фактов — за невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Ещё в три факта содержат признаки уголовного преступления – повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14496) брянск (6849) ДТП (2698) ГИБДД (2235) прокуратура (2049) уголовное дело (2014) Александр Богомаз (1895) суд (1786) авария (1645) мчс (1505) коронавирус (1272) умвд (1043)