40 пьяных водителей задержали брянские полицейские за четыре дня

2026, 16 марта 13:15

40 пьяных водителей задержали брянские полицейские за четыре дня. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

С 6 по 9 марта в Брянской области сотрудники ГИБДД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». За четыре дня стражи порядка задержали на дороге 40 водителей с признаками опьянения.

Правоохранители составили 21 протокол за управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения, а 16 фактов — за невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Ещё в три факта содержат признаки уголовного преступления – повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.