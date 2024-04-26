День охраны труда отметили экскурсией на Брянском машиностроительном заводе. Об этом сообщили в городской администрации.

На Брянском машиностроительном заводе (БМЗ) прошло мероприятие в преддверии Всемирного дня охраны труда. Специалисты этой сферы смогли обменяться опытом в организации безопасных условий работы. Они также прошли по заводу с экскурсией.

В этом году БМЗ стал победителем смотра-конкурса на лучшее состояние охраны труда. Там реконструировали цеха, системы отопления и вентиляции, привели в порядок раздевалки, душевые и уборные. На это предприятие потратило более 83 млн рублей.

Также для улучшения условий труда компания купила специализированное оборудование, защищающее от воздействия вредных факторов. Сотрудники завода обеспечены средствами защиты, спецодеждой, обувью, питьевой водой и проходят регулярные медицинские осмотры.