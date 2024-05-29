День пограничника отметили в Брянске митингом и выставкой оружия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне в Брянске отметили День пограничника. На площади Партизан торжественная церемония возложения цветов. У мемориала собрались чиновники, депутаты, представители силовых структур, сотрудники и ветераны Погрануправления ФСБ. Также работники ведомства возложили цветы у памятника «Круговая оборона».

После митингов около Дворца детского и юношеского творчества прошла выставка вооружения.