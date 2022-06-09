День России в Брянске отметят автопробегом и концертами

Во всех районах областного центра также пройдут парковые праздники.

В Брянске подготовили насыщенную программу празднования Дня России.

12 июня в полдень в каждом районе Брянска парковые праздники «Горжусь тобой, моя Россия», а на площадях у городских Дворцов и Домов культуры выступят творческие коллективы и исполнители – участники программы «Я люблю тебя, Россия!».

С 12.00 на площади Воинской Славы состоится концерт творческих коллективов силовых ведомств Брянской области «Единый духом Российский народ!»

В 17.00 на площади Партизан начнется концерт «Виват, Россия!» Брянского губернаторского симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна.

В 18.00 от «Линии-2» в Фокинском районе стартует праздничный автопробег.

В 18.30 в парке на Кургане Бессмертия выступит Брянский городской академический хор под управлением художественного руководителя и главного дирижера заслуженного артиста России Марио Бустилло с концертной программой «Пою тебе, моя Россия».