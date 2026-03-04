Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
День рождения без речей: «Новые люди» подарили вечер настоящих эмоций

2026, 04 марта 15:23
День рождения без речей: «Новые люди» подарили вечер настоящих эмоций
1 марта «Новым людям» исполнилось шесть лет. Праздновать решили необычно — устроили киновечер для горожан пенсионного возраста. Билеты раздавали бесплатно, зал заполнился полностью.

 

Семьдесят пять зрителей старше 60 лет собрались посмотреть фильм «Красавица». Картина понравилась — об этом говорили искренние эмоции людей после сеанса. Впрочем, участники честно признались: кино — только повод. Главная ценность таких встреч — живое общение и новые знакомства.

В городской суете подобные возможности редкость. Проект «Жить по-новому» пытается это исправить через системную работу с пожилыми людьми. Не громкие лозунги об активном долголетии, а конкретные дела: регулярные кинопоказы, площадки для досуга, пространство для общения.

Завершился вечер розыгрышем пледов — пятеро везунчиков ушли домой с мягкими бирюзовыми сувенирами. Небольшой жест внимания, но именно такие детали делают мероприятие запоминающимся.

Эффективность проекта измеряется просто: люди возвращаются снова. Спрашивают о датах, предлагают идеи, зовут знакомых. Работает.

 

