Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

68 единиц техники убирают снег в Брянске во вторник

2026, 03 марта 12:30
68 единиц техники убирают снег в Брянске во вторник
Источник фото

68 единиц техники убирают снег в Брянске во вторник. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В Брянске специалисты дорожного управления продолжают ликвидировать последствия снегопадов. За минувшие сутки самосвалы вывезли из города 2056 тонн снега. 

Ранним утром 3 марта к уборке приступили 68 единиц снегоуборочной техники. На улице Ильи Иванова работает ротор. Тракторы чистят центральные улицы,  убирают снег с тротуаров и в скверах. Погрузчики расчистят остановки и съезды с проезжей части. Технике помогают 94 человека с лопатами.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

«Авто-Ураган» будет следить за нарушителями правил парковки в Брянске
02 марта 16:39
«Авто-Ураган» будет следить за нарушителями правил парковки в Брянске
Ямочный ремонт дорог проходит в Брянске
02 марта 12:53
Ямочный ремонт дорог проходит в Брянске
Почти 108 тысяч тонн снега вывезли дорожники из Брянска за зиму
02 марта 11:34
Почти 108 тысяч тонн снега вывезли дорожники из Брянска за зиму

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14362) брянск (6825) ДТП (2691) ГИБДД (2220) прокуратура (2039) уголовное дело (2003) Александр Богомаз (1868) суд (1786) авария (1645) мчс (1498) коронавирус (1272) умвд (1038)