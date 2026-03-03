68 единиц техники убирают снег в Брянске во вторник. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В Брянске специалисты дорожного управления продолжают ликвидировать последствия снегопадов. За минувшие сутки самосвалы вывезли из города 2056 тонн снега.
Ранним утром 3 марта к уборке приступили 68 единиц снегоуборочной техники. На улице Ильи Иванова работает ротор. Тракторы чистят центральные улицы, убирают снег с тротуаров и в скверах. Погрузчики расчистят остановки и съезды с проезжей части. Технике помогают 94 человека с лопатами.