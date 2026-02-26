Жительница Клинцов получила условное наказание за мошенничество при получении соцконтракта

2026, 26 февраля 18:31

Жительница Клинцов получила условное наказание за мошенничество при получении соцконтракта. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат вынес приговор в городе Клинцы. На скамье подсудимых оказалась 50-летняя местная жительница.

Фигурантка обратилась в социальный отдел с заявлением о заключении социальных контрактов для открытия клинингового агентства вместе с дочерью. Она получила 700 тысяч рублей. Но вести предпринимательскую деятельность женщина не планировала. Она потратила деньги, а в компетентные органы предоставила поддельные документы о покупке оборудования для профессиональной уборки.

Подсудимая признала вину и возместила причиненный государству ущерб. Суд назначил ей условное лишение свободы и 30 тысяч рублей штрафа. В законную силу приговор не вступил.