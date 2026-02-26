Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Жительница Клинцов получила условное наказание за мошенничество при получении соцконтракта

2026, 26 февраля 18:31
Жительница Клинцов получила условное наказание за мошенничество при получении соцконтракта
Источник фото

Жительница Клинцов получила условное наказание за мошенничество при получении соцконтракта. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат вынес приговор в городе Клинцы. На скамье подсудимых оказалась 50-летняя местная жительница. 

Фигурантка обратилась в социальный отдел с заявлением о заключении социальных контрактов для открытия клинингового агентства вместе с дочерью. Она получила 700 тысяч рублей. Но вести предпринимательскую деятельность женщина не планировала. Она потратила деньги, а в компетентные органы предоставила поддельные документы о покупке оборудования для профессиональной уборки.

Подсудимая признала вину и возместила причиненный государству ущерб. Суд назначил ей условное лишение свободы и 30 тысяч рублей штрафа. В законную силу приговор не вступил. 

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Трассу «Брянск – Новозыбков» – Тиганово – Трубчино обновят по нацпроекту в 2026 году
26 февраля 15:39
Трассу «Брянск – Новозыбков» – Тиганово – Трубчино обновят по нацпроекту в 2026 году
Брянские многодетные семьи могут потратить выплату за землю на любые нужды
26 февраля 14:28
Брянские многодетные семьи могут потратить выплату за землю на любые нужды
Жительница Жуковки лишилась машины из-за вождения в пьяном виде
26 февраля 13:29
Жительница Жуковки лишилась машины из-за вождения в пьяном виде

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14327) брянск (6813) ДТП (2688) ГИБДД (2216) прокуратура (2034) уголовное дело (1998) Александр Богомаз (1861) суд (1785) авария (1643) мчс (1498) коронавирус (1272) умвд (1038)