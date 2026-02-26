Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Юноша и грудной ребёнок пострадали в ДТП на брянской трассе

2026, 26 февраля 09:40
Юноша и грудной ребёнок пострадали в ДТП на брянской трассе
Юноша и грудной ребёнок пострадали в ДТП на брянской трассе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.  

 

24 февраля на 403-м километре автомобильной дороги федерального значения М-3 «Украина» в Навлинском районе произошло ДТП.  47-летний мужчина за рулём автомобиля Renault Duster, выезжая с АЗС «Роснефть», не уступил дорогу Lada Granta.  47-летний водитель отечественной легковушки ехал прямо. 

При столкновении травмы получили 20-летний юноша и грудной ребёнок из Lada. Пострадавших госпитализировали. 

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии. 

