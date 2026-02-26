Юноша и грудной ребёнок пострадали в ДТП на брянской трассе

Юноша и грудной ребёнок пострадали в ДТП на брянской трассе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

24 февраля на 403-м километре автомобильной дороги федерального значения М-3 «Украина» в Навлинском районе произошло ДТП. 47-летний мужчина за рулём автомобиля Renault Duster, выезжая с АЗС «Роснефть», не уступил дорогу Lada Granta. 47-летний водитель отечественной легковушки ехал прямо.

При столкновении травмы получили 20-летний юноша и грудной ребёнок из Lada. Пострадавших госпитализировали.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.