Десять туй высадили у мемориала Игната Фокина в Брянске

Десять туй высадили на аллее к мемориалу Игната Фокина в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

На Центральном кладбище Брянска завершилось возведение мемориала на могиле революционера Игната Фокина. Вокруг памятника, облицованного плитами из уральского гранита, подрядчик благоустроил аллею. К могиле ведёт дорожка из тротуарной плитки. Вдоль неё высадили десять туй.

Качество работ проверил приёмная комиссия.