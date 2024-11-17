Детскую площадку подарил благотворительный фонд брянскому соццентру
Игровую площадку подарил благотворительный фонд брянскому социально-реабилитационному центру для детей. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянске на территории социально-реабилитационного Центра для несовершеннолетних прошла церемония открытия универсальной игровой площадки. На травмобезопасном резиновом покрытии установили комплекс с веревочными лестницами, мини-скалодромом, турниками и балансиром. Спортивное сооружение детям подарил благотворительный фонд «Созвездие добра» при поддержке спонсоров.
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