Девять дорог Фокинского района Брянска вошли в нацпроект в этом году

Девять дорог Фокинского района Брянска вошли в план обновления по нацпроекту в 2024 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план капитального ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году вошли сразу девять улиц в Фокинском районе Брянска. Так, специалисты уже привели в порядок улицы Вокзальная, Чкалова и Карла Маркса в посёлке Белые Берега. Также ремонт закончился на улице Западной и в переулке Кутузова областного центра.

На завершающий этап вышли работы участка проспекта Московского от Карачевского шоссе до путепровода через железнодорожные пути станции Брянск-2, а также проезда от проспекта Московского до улицы Соборной. Кроме того, ремонт делают на улице Культуры и Чехова.