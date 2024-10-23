Добровольцев брянского БАРСа не коснётся мобилизация и перевод в другие формирования. Об особенностях службы в новом подразделении рассказал в соцсетях командир Сергей Антошин.

В конце августа Указом Президента России сформированы отряды «БАРС» в Брянской, Белгородской и Курской областях. Добровольцы охраняют важные объекты и мирного населения приграничных территорий.

В регионе отряд «БАРС» возглавил депутат облдумы Сергей Антошин. В соцсетях он ответил на вопросы о службе в отряде.

Так, для поступления в БАРС – Брянск не нужно увольняться с работы. Рабочее место за добровольцем сохраняется на время контракта.

Также участников БАРСа не могут перевести в другие армейские формирования Минобороны и призвать на службу по мобилизации.

«У добровольца уже есть контракт с Министерством обороны, он уже выполняет обязанности по нему. Поэтому продолжит службу в БАРС – Брянск до окончания контракта», — подчеркнул Сергей Антошин.

Стать добровольцами брянского БАРС могут стать граждане других регионов России. Служба даёт статус ветерана боевых действий при выполнении боевых дежурств. В

«Обычно в месяц выполняется не менее 10 боевых дежурств»,— уточнил Антошин.

Кроме того, добровольцы получают отсрочку по выплате кредитов на весь срок контракта плюс 30 календарных дней