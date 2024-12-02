В «БАРС-Брянск» вступил бывший замглавы горадминистрации
В «БАРС-Брянск» вступил бывший замглавы горадминистрации Станислав Кошарный. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В добровольческий батальон «БАРС-Брянск» вступил бывший замглавы Брянской городской администрации Станислав Кошарный. Он отвечал за жилищно-коммунальную сферу.
«Срочную службу я проходил в автомобильных войсках, на Дальнем Востоке. Сейчас настало время вновь отдать долг Родине. Врачи проверили, здоровье у меня в норме. В «БАРСе» буду заниматься привычными для меня техническими и инженерными вопросами», — рассказал Станислав Кошарный.