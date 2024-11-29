Профессиональные инструкторы готовят добровольцев «БАРС-Брянск»

Профессиональные инструкторы, имеющие реальный боевой опыт, готовят добровольцев «БАРС-Брянск». Об этом сообщил командир отряда Сергей Антошин в своих соцсетях.

Подготовкой добровольцев отряда «БАРС-Брянск» занимаются профессиональные инструкторы. Они имеют реальный боевой опыт и прошли через современные бои. Тренировки проходят в интенсивном режиме и с максимальной нагрузкой.

«Ни один теоретик, ни один узкий специалист, ни один знаток уставов не сможет подготовить бойца к реальностям боестолкновений. Тем более, за короткий срок. Жизнь сложнее и непредсказуемее любых теорий, никакими уставами не предусмотришь всех ситуаций. В жизни нужно быть разведчиком, а через мгновение – доктором и снайпером одновременно, а уже в следующую секунду – ещё и специалистом по уничтожению БПЛА», — отметил командир отряда Сергей Антошин.