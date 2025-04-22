Добровольцы высадили кусты сирени около школы в Брянске

На обслуживании В нашем регионе появится сервисный центр по обслуживанию МАЗов. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин. Он поручил определить площадку для организации такого центра для техники Минского автомобильного завода. «Это один из первых шагов в реализации масштабного инвестиционного проекта на территории нашего региона», – уточнил Василий Анохин. Создание сервисного было поддержано в прошлом году в ходе встречи с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко. За это время была

Неразрывная связь поколений На прошлой неделе губернатор Василий Анохин побывал в Дорогобуже, где встретился с семьями участников специальной военной операции и представителями местной ветеранской организации. В неформальной обстановке за чашкой чая участники встречи обсудили важные темы: медицинскую и социальную реабилитацию участников СВО, их возможности для занятий физической культурой и спортом. «Мы создаём условия, чтобы наши защитники могли реализовать себя и на гражданской службе. По поручению президента Владимира Путина начали реализацию

Готовимся к переезду! Многоквартирный дом с благоустроенным двором и детской площадкой сдан в эксплуатацию в Дорогобуже, и десятки жителей города – врачи, учителя, тренеры, работники предприятий «Дорогобуж» и «Золотая Нива» и их семьи получили здесь жильё. Эта инициатива правительства области реализована при поддержке Минсельхоза России в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Ключи от квартир новосёлам на прошлой неделе вручил губернатор Василий Анохин. Всего в доме 64 квартиры, 40