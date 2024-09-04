Дороги к 11 медучреждениям ремонтируют в Брянской области в этом году по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Брянской области ремонтируют дороги, ведущие к медицинским учреждениям.

Так, в посёлке Белые Берега в Фокинском районе Брянска привели в порядок улицу Карла Маркса, на которой расположена Брянская горбольница № 8. В Дятьково работы завершились на улицы Ленина вблизи Дятьковской районной больнице имени В. А. Понизова.

Проезда по улице Салтыкова-Щедрина в Брянске также привели в порядок. Он ведёт к областной психиатрической больнице №1.

Также завершились работы проезда Федюнинского и улицы Трудовой. Там расположены центр медицинской и соцреабилитации областной детской больницы, отделение Брянской областной детской больницы, детской поликлиники №2 и областного врачебно-физкультурного диспансера.

В ближайшее время ремонт закончат в Брянске на участке проспекта Московского около Брянской поликлиники № 5 и больницы «РЖД-Медицина», а также улице Металлургов вблизи подстанции № 5 станции скорой медпомощи Бежицкого района и поликлиники №1.