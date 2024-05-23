Две школы и одну пристройку возводят в Брянске

Ход строительства двух школ и одной пристройки в Брянске проверил губернатор Александр Богомаз. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Губернатор Брянской области проверил ход строительства объектов образования в областном центре.

Так, на территории старого аэропорта в Советском районе школу по улице Амосова на 1225 мест должны открыть в конце будущего года. Специалисты забивают сваи в фундамент и проводит наружный водопровод.

Вторая школа расположена на улице Олега Строкина. Там работы должны завершиться в конце этого года. Специалисты занимаются кладкой наружных и внутренних стен, установкой наружного освещения и чаши бассейна.

«На объекте задействовано 120 человек, бригады работают по скользящему графику без выходных, а как только будет сдана школа в микрорайоне на Флотской, все силы будут переброшены сюда, чтобы и этот объект был построен качественно и в установленные сроки», – подчеркнул Александр Богомаз.

А к зданию школы №13 имени Героя Советского Союза И.Б. Катунина делают пристройку. В ней будет столовая, актовый и спортивный залы. Рабочие ставят окна, перегородки, монтируют инженерные сети и чашу бассейна. Здесь стройку должны закончить к 1 сентября.