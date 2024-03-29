Две улицы отремонтируют в Белых Берегах Брянска в этом году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году вошли сразу две улицы в посёлке Белые Берега Фокинского района Брянска. Так, в порядок приведут более полукилометра дороги на улице Вокзальной. Специалисты уложат новое асфальтобетонное покрытие, сделают тротуары и поставят фонари.

Также в Белых Берегах отремонтируют улицу Чкалова. Подрядчик ООО «ПрофДорСтрой» на участке в более чем 600 метров заменит асфальт, сделает тротуары и освещение.