Двое брянских гиревиков завоевали медали на первенстве мира. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

В городе Чолпон-Ата в Киргизии прошли чемпионат и первенство мира по гиревому спорту. В них участвовали свыше 600 спортсменов из 27 стран.

В состав сборной России вошли брянские гиревики. В толчке по длинному циклу в весовой категории до 68 кг воспитанница спортшколы по борьбе Брянска Виктория Альянова заняла второе место. Спортсмен из Новозыбкова Владислав Харчевников также завоевал серебряную награду в двоеборье в весовой категории до 73 кг.