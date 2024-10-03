Дворец зимних видов спорта в Брянске построят в феврале

Дворец зимних видов спорта в Брянске за 325 млн рублей построят в будущем феврале. Об этом сообщили в горадминистрации.

В Фокинском районе Брянска в микрорайоне «Орловский» идёт строительство Дворца зимних видов спорта. Здание, площадью 3 700 квадратных метров почти готово. Специалисты устанавливают последние сэндвич-панели стен и утепляют фасад.

«Мы накрыли дворец крышей, поэтому смело можем приступать к внутренним работам. В ближайшее время будем штукатурить стены, монтировать ледовую арену. На площадке за Дворцом устанавливаем котельную», — рассказал представитель подрядчика Лев Гуров.

Внутри рабочие готовятся к заливке основания ледовой арены, размером 30 на 60 метров.

Дворец зимних видов спорта строят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Стоимость превышает 325 млн рублей. Завершить все работы подрядчик планирует в конце февраля 2025 года.