Ещё 10 брянских учебных заведений войдут в проект «Самбо в школу»

Ещё в 10 учебных заведениях Брянской области оборудуют залы по проекту «Самбо в школу». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вопрос реализации проекта «Самбо в школу» обсудил губернатор Брянской области Александр Богомаз на приеме граждан в Приемной Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В проекте участвуют уже 18 школ региона. На деньги областного бюджета для них купили борцовские ковры с матами, стеновые протекторы, борцовские манекены. Курсы повышения квалификации по программе «Элементы самбо» прошли 142 учителей физической культуры.

В этом году оборудование появится ещё в 10 школах и техникумах.