Ещё 36 «Точек роста» откроют в Брянской области

Ещё 36 центров «Точка роста» появятся в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.

В Брянской области работает 66 центров образования «Точка роста». В них школьники знакомятся с самыми востребованными профессиями. В этом году в регионе планируют открыть ещё сразу 36 таких центром.

«На базе Брянского городского лицея №1 открылся школьный технопарк «Кванториум». Еще три «Кванториума» будут созданы на базе брянских городских школ №11, №60 и гимназии №1. Для получения дополнительного цифрового образования детей открыт «IT-куб» в Глинищеве, еще один такой центр появится в Почепе», – уточнил Александр Богомаз.