Фасад ДК железнодорожников в Брянске требует ремонта

Фасад брянского ДК железнодорожников с опадающей штукатуркой требует срочного ремонта. Об этом сообщили в городской администрации.

Здание Дворца культуры железнодорожников построено в 1955 году. И капитального ремонта там с тех пор не было. Силами сотрудников, депутатов и железнодорожников в учреждении отремонтировали классы и сцену, благоустроили территорию и купили компьютеры и новые микрофоны.По поручению губернатора Александра Богомаза в порядок привели кровлю здания.

Проблемным остается фасад. Падающие куски штукатурки и кирпича угрожают жизни прохожих. По указанию директора ДК Людмила Гончарова здание оградили лентой и повесили таблички опасно. По смете на ремонт фасада требуется 29 миллионов рублей.

«Дворец культуры – это центр притяжения Фокинского района. Социально-значимый объект, который важен не только для жителей района, но и для всего города. Я приехал не для того, чтобы просто поговорить и уехать. Будем прорабатывать варианты привлечения средств из областного бюджета», – отметил первый заместитель Брянской городской администрации Сергей Антошин.

Объем финансирования на капитальный ремонт подземного перехода на «Полтиннике» и Дворца культуры железнодорожников примерно одинаковый. Но на все нужны в городской казне денег не хватит, отметили в администрации. При этом переходом на «Полтиннике» пользуются не так уж много людей. В ДК ежегодно 160 тысяч человек участвуют в мероприятиях, восемьсот — посещают 40 кружков и клубов.