Фасад управления образования в Брянске ремонтируют шесть человек

Фасад здания управления образования в Брянске ремонтируют шесть человек. Об этом сообщили в городской администрации.

В Советском районе Брянска стартовал ремонт фасада здания управления образования. Последний раз его обновляли более 17 лет назад. Летом стала осыпаться штукатурка со стороны улицы Советской.

Бригада из шести человек начала снимать старое покрытие. Специалистам предстоит утеплить, оштукатурить и покрасить стену. Работы планируют завершить за ближайшую неделю. Оставшиеся три стены будут приводить в порядок в будущем году.