Фестиваль детского рисунка прошёл в Брянске

На фестивале детского рисунка юные художники украсили забор стадиона в Брянске. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На стадионе «Десна» в Брянске прошел традиционный фестиваль детского рисунка. Его приурочили к международному Дню защиты детей.

В фестивале участвовали более 150 юных художников из школ и кружков города. Курировал мероприятие концептуальный художник, член Российского Военно Исторического Общества, Русского Географического Общества, Российского Общества Знание Виталий Короткий.

Ребята продолжили преображать серый, унылый забор вокруг стадиона. Все участники получили подарки, грамоты и сладкие призы.