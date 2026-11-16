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Криминал

Инспекторы ГИБДД задержали нетрезвого водителя в Брянске

2026, 16 ноября 09:47
Инспекторы ГИБДД задержали нетрезвого водителя в Брянске
Источник фото

Инспекторы ГИБДД задержали нетрезвого водителя в Брянске на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Днём 13 ноября на улице Димитрова в Володарском районе Брянска сотрудники дорожно-патрульной службы заметили автомобиль. Траектория его движения показалась полицейским подозрительной. Машину остановили для проверки.

У  44-летнего были явные признаки опьянения. Пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте он отказался. Ранее нарушитель был лишен права управления транспортным средством.

На фигуранта полицейские составили административный материал. Автомобиль отправили на специализированную стоянку.

Также возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

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