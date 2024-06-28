Фестиваль «Лесное раздолье» пройдёт в Брянске

Фестиваль «Лесное раздолье» в Брянске соберёт почти 200 участников. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Заседание организационного комитета прошло в мэрии. Там обсудили подготовку к проведению фестиваля «Лесное раздолье». Мероприятие пройдет с 12 по 14 июля в парке вооруженных сил РФ «Патриот» в посёлке Радица-Крыловка.
Участвовать в фестивале будут команды от предприятий города.
«Всего в парке разобьют палатки около 200 молодых и активных жителей Брянска в возрасте от 18 до 35 лет. Запланированы спортивные мероприятия по стрельбе, бегу и перетягиванию каната. Будет конкурс поваров и туристическая полоса препятствий в партизанском лесу», — уточнил председатель комитет по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации Сергей ЧЕРНОВ.
Кроме того, команды поучаствуют в театрализованном представлении и расскажут о городах-героев в годы Великой Отечественной войны. А развлекательную программу организует городское управление культуры.
Фестиваль «Лесное раздолье» в Брянске проводится почти 30 лет подряд.
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