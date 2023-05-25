Фестиваль творчества дошкольников прошёл в Брянске

Фестиваль творчества воспитанников детсадов прошёл в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
В областном драмтеатре имени А.К. Толстого в Брянске прошёл итоговый концерт фестиваля детского творчества «Деснянские звёздочки». В нём выступили воспитанники дошкольных учреждений города.
«Фестиваль детского творчества проводится в нашем городе с 1998 года, и всегда имеет огромный успех. К сожалению, три года подряд по всем известным причинам мы не могли его проводить, и вот зрители вновь готовы рукоплескать юным талантам», — сказал начальник управления образования Иван Потворов.
Всего в фестивале на районном уровне выступали 118 детских коллективов из 91 детского сада. На итоговой концерт представили 31 номер. За два часа зрители увидели русские народные танцы и современные композиции, групповые и индивидуальные выступления, сольное и хоровое исполнение песен, целые театрализованные мини-спектакли с собственными костюмами и декорациями.
Все артисты и их наставники получили почётные грамоты.
25.05.2023 13:20
22 – 28 мая Что нужно знать о предварительном голосовании?
Смоляне могут принять участие в электронном предварительном голосовании партии «Единая Россия». Кандидаты, которых выберут жители, и будут представлять партию на основных выборах в Смоленскую областную Думу в сентябре. Что такое предварительное голосование? «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая выбирает кандидатов на основные выборы не в партийных кулуарах, а прислушиваясь и доверяя мнению смолян.
24.05.2023 12:50
Дорожные знаки
Какие транспортные артерии региона отремонтируют в 2023 году? Смоленскую область в 2023 году ждёт масштабный дорожный ремонт. Всего будет отремонтировано около 400 км дорог. На каких участках ждать дорожных рабочих, где пройдёт ямочный, а где капительный ремонт, что будет с улицами Твардовского и Нормандия-Неман? Об этом и многом другом рассказал начальник департамента Смоленской области по
24.05.2023 12:49
Летопись родного края
В Смоленске подвели итоги и наградили победителей и призеров конкурса школьных музеев. Один из них занял второе место в ЦФО и получил сертификат на 300 тысяч рублей – награды смолянам вручил председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Музей школы №33 в Смоленске всегда открыт для учеников – здесь не только проводят экскурсии, но и уроки для