Фестиваль творчества дошкольников прошёл в Брянске

Фестиваль творчества воспитанников детсадов прошёл в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В областном драмтеатре имени А.К. Толстого в Брянске прошёл итоговый концерт фестиваля детского творчества «Деснянские звёздочки». В нём выступили воспитанники дошкольных учреждений города.

«Фестиваль детского творчества проводится в нашем городе с 1998 года, и всегда имеет огромный успех. К сожалению, три года подряд по всем известным причинам мы не могли его проводить, и вот зрители вновь готовы рукоплескать юным талантам», — сказал начальник управления образования Иван Потворов.

Всего в фестивале на районном уровне выступали 118 детских коллективов из 91 детского сада. На итоговой концерт представили 31 номер. За два часа зрители увидели русские народные танцы и современные композиции, групповые и индивидуальные выступления, сольное и хоровое исполнение песен, целые театрализованные мини-спектакли с собственными костюмами и декорациями.

Все артисты и их наставники получили почётные грамоты.