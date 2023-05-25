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Фестиваль творчества дошкольников прошёл в Брянске

2023, 25 мая 11:25 Общество
Фестиваль творчества дошкольников прошёл в Брянске
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Фестиваль творчества воспитанников детсадов прошёл в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации. 

В областном драмтеатре имени А.К. Толстого в Брянске прошёл итоговый концерт фестиваля детского творчества «Деснянские звёздочки». В нём выступили воспитанники дошкольных учреждений города. 

«Фестиваль детского творчества проводится в нашем городе с 1998 года, и всегда имеет огромный успех. К сожалению, три года подряд по всем известным причинам мы не могли его проводить, и вот зрители вновь готовы рукоплескать юным талантам», — сказал начальник управления образования Иван Потворов. 

Фестиваль творчества дошкольников прошёл в Брянске

Всего в фестивале на районном уровне выступали 118 детских коллективов из 91 детского сада. На итоговой концерт представили 31 номер. За два часа зрители увидели русские народные танцы и современные композиции, групповые и индивидуальные выступления, сольное и хоровое исполнение песен, целые театрализованные мини-спектакли с собственными костюмами и декорациями. 

 

Все артисты и их наставники получили почётные грамоты.

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