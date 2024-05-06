Фонд «Защитники Отечества» помог брянскому ветерану СВО оформить инвалидность

Фонд «Защитники Отечества» помог брянскому ветерану СВО после тяжёлого ранения оформить инвалидность. Об этом рассказали в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

В брянский филиал фонда «Защитники Отечества» обратился участник спецоперации. Он был призван в ряды Вооружённых Сил России в ходе частичной мобилизации и служил стрелком. В январе прошлого года мужчина получил серьезное ранение и проходил реабилитацию в госпиталях. В августе ветеран вернулся домой.

Социального координатора фонда в Клинцовском районе Елену Рыбкину с ветераном СВо познакомили его односельчане. После тяжелого ранения он так и не смог получить инвалидность. Сотрудники фонда «Защитники Отечества» и Клинцовской больницы помогли ветерану собрать необходимые документы для оформления инвалидности.