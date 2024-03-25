Глава администрации Брянска потребовал штрафовать компании за загрязнение дорог

Глава администрации Брянска потребовал штрафовать строительные фирмы за загрязнение дорог грузовыми автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Коммунальные службы убирают Брянск после зимы. В частности, с дорог убирают пескосоляную смесь, которой посыпали тротуары и проезжую часть о гололёда. Дополнительную работу рабочим создаёт строительная техника.

«Согласно обязательных требований, прежде чем выехать со стройплощадки на улицы города, технику необходимо очистить, однако это не всегда соблюдается. В результате мы видим грязь, которая затем разносится по дорогам города»,— уточнил начальник городского управления муниципального контроля Константин Сарвиро.

Так, «Брянскавтодор» поливальной машиной смывает землю со спецтехники. А «СЗ Атмосфера комфорт» убирает грязь с улицы Бурова трактором.

«Управлению муниципального контроля надо продолжить привлекать к ответственности строительные компании, чьи грузовые машины вывозят грязь на проезжую часть со своих площадок», — подчеркнул глава Брянской городской администрации Александр МАКАРОВ.

На прошлой неделе предписания об уборке дорог рядом со стройплощадками получили «Брянскавтодор», «Группа компаний «Надежда», «СЗ Атмосфера комфорта» и «СЗ Арт Сити».