Глава Советского района Брянска поздравил лётчика с Днём Героев Отечества
Глава Советского района Брянска поздравил лётчика Ивана Кашина с Днём Героев Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Руководитель Советской районной администрации Денис Семёнов навестил Почётного гражданина города Брянска, Героя Советского Союза Ивана Кашина. Лётчика в отставке глава района поздравил с Днём Героев Отечества. Денис Семёнов предложил Ивану Кашину помощь в решении возможных бытовых проблем и оставил свои номера телефонов для оперативной связи.