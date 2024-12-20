Главная городская ёлка открылась в Брянске
Главная городская ёлка открылась в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
В сквере имени К. Маркса накануне прошло торжественное предновогоднее мероприятие. Сначала парадом по улице прошли Дед Морозы и Снегурочки в исполнении школьников и студентов Брянска.
Затем состоялась церемония награждения финалистов конкурса ёлочной игрушки. Руководитель Советской районной администрации Денис Семёнов вручил юным брянцам грамоты и сладкие подарки.
В завершении на главной городской елке зажглись новогодние огни.