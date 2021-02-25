Горсовет выступил против вендинговых автоматов в Брянске

Из восьми предложений депутаты рассмотрят одно.

На заседании в Брянском горсовете обсудили включение в схему размещения нестационарных торговых объектов восемь новых позиций.

Городская администрация предложила открыть в Советском районе три новых торговых павильона и установить четыре вендинговых автомата. Еще один автомат планировали установить в Володарском районе.

Однако, сообщает горсовет, семь предлагаемых объектов получили отрицательные заключения и согласования.

Одну заявку депутаты предложили отправить на доработку – документы рассмотрят на следующем заседании.