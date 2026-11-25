Группа «Свои» передала винтовки и квадрокоптеры для брянских сапёров

2026, 25 ноября 18:20

Группа «Свои» передала пневматические винтовки и квадрокоптеры для брянских сапёров. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

Группа «Свои» передала в благотворительный фонд «Во имя Отечества», созданный в Брянской области в рамках проекта Народного фронта «Все для Победы!», пневматические винтовки с прицелами и квадрокоптеры с оснащением. О технике просили областные управления МЧС России и Росгвардии. Оборудование предназначено для безопасных сапёрных работ. Винтовки и квадрокоптеры позволяют дистанционно поражать мины и тубусы со взрывчаткой, сброшенные с дронов ВСУ. Оборудование востребовано в жилой застройке, где ограничено использование огнестрельного оружия

«Фонд «Во имя Отечества» системно поддерживает наших защитников. Своими силами мы дополнительно оснастили подразделения костюмами бронезащиты, обеспечивающими безопасность сотрудников при выполнении задач. Благодарю всех причастных меценатов за неравнодушие!» – подчеркнул Егор Ковальчук.