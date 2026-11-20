Брянская область отмечена за эффективное информационное сопровождение нацпроекта

2026, 20 ноября 10:07

Брянская область отмечена за эффективное информационное сопровождение нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

19 ноября в Москве прошло пленарное заседание форума «Транспорт России: точки роста страны». Участие в нём принял губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и Министр транспорта РФ Дмитрий Ядров вручили отметили эффективное информационное сопровождение национального проекта «Инфраструктура для жизни» в регионе в части дорожной деятельности. Губернатору Егору Ковальчуку вручили диплом.

«Несмотря на любые сложности, сейчас важно удерживать темп, чтобы дороги в нашей стране продолжали строиться и становиться безопаснее и комфортнее. И мы это делаем, несмотря на сложную оперативную обстановку», – подчеркнул глава региона.

Размер дорожного фонда Брянской области составляет более 12,5 млрд рублей. До конца 2026 года будет отремонтировано более 500 километров.