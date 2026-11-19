Самый большой в регионе светодиодный экран появится в ДК в Сельцо

2026, 19 ноября 13:58

Самый большой в регионе светодиодный экран появится в ДК в Сельцо. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона ЕГор Ковальчук.

Во Дворце культуры имени Вано Мейпариани в городе Сельцо проходит модернизация. В здании обновили фасад. В настоящее время специалисты продолжаются работы по модернизации технического оснащения сцены.

Кроме того, в ДК установят самый большой в регионе современный светодиодный экран. Специалисты уже занимаются его монтажом. Подрядчик планирует завершить контракт с опережением графика.

«Финансирование проекта полностью взял на себя Брянский химический завод имени 50-летия СССР. Это хороший пример, когда крупное предприятие вкладывается в развитие культурной инфраструктуры муниципалитета», – подчеркнул Егор Ковальчук.