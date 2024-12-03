Интерактивная карта убежищ в Брянске появилась на сайте мэрии

О ближайших укрытиях в многоэтажках Брянска теперь можно узнать в интернете. На сайте Брянской городской администрации разместили интерактивную карту убежищ.

При наведении курсора на каждый значок появляется адрес, площадь и вместимость помещения. Карта поможет заранее составить план укрытий при ракетной опасности по пути на работу или учебу.

В мэрии подчеркнули, что важно заранее продумать план действий и составить маршрут передвижения с учетом убежищ при экстренной ситуации.