Известный стендап-комик приедет на «Шумный балаган+» в Брянск

Городские чиновники ведут с ним переговоры.

26 марта в Брянской областной филармонии пройдет XXIX Международный фестиваль студенческого творчества «Шумный балаган+».

Напомним, в прошлом году фестиваль отменили из-за пандемии. В этом году он состоится, но с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер, сообщает городская администрация.

Предварительно свое участие в «Шумном балагане+» уже подтвердили 10 команд из Калуги, Курска, Смоленска, Иванова, Ростова-на-Дону, Волгограда, Москвы, Гомеля и Днепропетровска.

Брянск представят СТЭМовцы из «Квартала 311» и «ПУМ-ПУ-РУМ» и команда КВН «Штаб Агутина».

Состав жюри фестиваля пока согласовывается. Вероятно, в его состав войдет один из известных стендап-комиков. Переговоры с ним сейчас ведет комитет по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации.