Кадеты и сотрудники прокуратуры развесили в Брянске кормушки для птиц

Кормушки появились в брянском парке железнодорожников.

Сотрудники Брянской природоохранной прокуратуры и ученики кадетской кшолы им. героя России Шкурного развесили в городском парке культуры и отдыха железнодорожников кормушки для птиц.

Как сообщила областная прокуратура, кормушки были закреплены щадящим образом —на веревках, чтобы не повредить деревья. А для затравки кадеты насыпали в кормушки пшено и семечки.

Подсыпать еду для птиц в кормушки могут также все желающие.